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В полиции сообщили подробности смертельного ДТП в Шиловском районе
Один человек погиб, двое пострадали.

В полиции сообщили подробности смертельного ДТП в Шиловском районе. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, авария случилась на 279 километре автодороги М-5 «Урал».

Отмечается, что 54-летний житель Москвы на «Ленд Ровере» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «БМВ».

В результате происшествия 62-летний пассажир «Ленд Ровера» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Также медпомощь понадобилась двум пассажирам «БМВ», в возрасте 22-х и 49-ти лет.

Проводится проверка.