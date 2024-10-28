В Нижнем Новгороде на берегу Оки нашли тело майора МВД Ольги Молодченковой

В Нижнем Новгороде на берегу Оки нашли тело майора МВД Ольги Молодченковой. Об этом сообщает Life.

По подозрению в убийстве задержан муж погибшей.

Отмечается, что пара находилась в бракоразводном процессе. Они сильно поссорились из-за раздела имущества, и мужчина ударил Ольгу ножом в грудь. От полученных травм она скончалась.

Пытаясь скрыть следы, муж вывез ее тело на берег Оки и закопал. После задержания мужчина признался в преступлении.