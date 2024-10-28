В Госдуму внесли проект о праве использовать маткапитал со дня рождения ребенка

Отмечается, что в настоящее время, если родители решили покупать квартиру или дом без ипотеки, то воспользоваться материнским капиталом они смогут только через три года.

В Госдуму внесли проект о праве использовать маткапитал на улучшение жилищных условий со дня рождения ребенка. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на депутата Леонида Слуцкого.

Отмечается, что в настоящее время, если родители решили покупать квартиру или дом без ипотеки, то воспользоваться материнским капиталом они смогут только через три года.

По словам авторов, важно, чтобы у российских семей была возможность приобретать как новостройки, так и квартиры вторичного фонда.