В ГАИ рассказали о ДТП с иномаркой на улице Новоселов в Рязани
Авария случилась на улице Новоселов. Никто не пострадал.
В понедельник, 28 октября, в Рязани произошло ДТП. Пресс-служба региональной ГАИ рассказала в своем Telegram-канале подробности случившегося.
Авария произошла на улице Новоселов. Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что иномарка врезалась в легковушку, когда та поворачивала налево. Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке.