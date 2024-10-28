В ГАИ рассказали о ДТП с иномаркой на улице Новоселов в Рязани

Авария случилась на улице Новоселов. Никто не пострадал.

В понедельник, 28 октября, в Рязани произошло ДТП. Пресс-служба региональной ГАИ рассказала в своем Telegram-канале подробности случившегося.

Авария произошла на улице Новоселов. Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что иномарка врезалась в легковушку, когда та поворачивала налево. Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке.