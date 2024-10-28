В Челябинске осудили мигрантов, убивших школьника

В Челябинске осудили мигрантов, убивших школьника. Об этом сообщают «Плохие новости».

Убийство 17-летнего молодого человека произошло у входа в ТРК «Космос» в апреле прошлого года. Молодые люди были знакомы по игре в компьютерном клубе. В какой-то момент между ними произошел конфликт в соцсетях. Они встретились у торгового центра двумя компаниями, завязалась драка. 17-летнего подростка пырнули ножом, он погиб.

Одного из фигурантов дела приговорили к 14 годам колонии строгого режима, второго — к 12 годам колонии строгого режима, третьего — к 9,5 года колонии общего режима, четвертого — к 18 годам колонии строгого режима.

Еще троих фигурантов осудили по статье о хулиганстве.