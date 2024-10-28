Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
Втр, 29
Срд, 30
ЦБ USD 96.67 -0.07 26/10
ЦБ EUR 104.81 0.3 26/10
Нал. USD 96.90 / 96.41 28/10 16:30
Нал. EUR 103.70 / 104.86 28/10 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
4 251
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
6 971
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
9 223
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
9 268
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Челябинске осудили мигрантов, убивших школьника

В Челябинске осудили мигрантов, убивших школьника. Об этом сообщают «Плохие новости».

Убийство 17-летнего молодого человека произошло у входа в ТРК «Космос» в апреле прошлого года. Молодые люди были знакомы по игре в компьютерном клубе. В какой-то момент между ними произошел конфликт в соцсетях. Они встретились у торгового центра двумя компаниями, завязалась драка. 17-летнего подростка пырнули ножом, он погиб.

Одного из фигурантов дела приговорили к 14 годам колонии строгого режима, второго — к 12 годам колонии строгого режима, третьего — к 9,5 года колонии общего режима, четвертого — к 18 годам колонии строгого режима.

Еще троих фигурантов осудили по статье о хулиганстве.