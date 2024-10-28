FT: Трамп может инициировать новые Минские соглашения в случае победы на выборах

По словам Трампа, в этот раз в соглашениях будет предусмотрен механизм принуждения, предполагающий последствия за нарушение договоренностей.

Трамп может инициировать новые Минские соглашения в случае победы на выборах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По словам Трампа, в этот раз в соглашениях будет предусмотрен механизм принуждения, предполагающий последствия за нарушение договоренностей.

Отмечается, что за их соблюдением «должны будут следить европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН».