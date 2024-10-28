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«Ъ»: таксисты в России жалуются на качество китайских автомобилей
В российских таксопарках примерно 70-80% китайских автомобилей. Однако, по данным «Ъ», списывать такие машины приходится после 150 тысяч километров пробега, тогда как для европейских и корейских марок нормальным показателем считались 250-300 тысяч километров.

Таксисты жалуются на качество китайских автомобилей. Об этом в понедельник, 28 октября, пишет «Ъ».

Как указано в публикации, в российских таксопарках примерно 70-80% китайских автомобилей. Однако, по данным «Ъ», списывать такие машины приходится после 150 тысяч километров пробега, тогда как для европейских и корейских марок нормальным показателем считались 250-300 тысяч километров.

В одном из таксопарков рассказали изданию, что у 70 процентов китайских автомобилей за короткий срок вышли из строя вариаторы. У многих машин заметили проблемы с двигателями.

Ссылаясь на данные аналитиков Национального агентства промышленной информации, «Ъ» заявил, что сумма издержек на содержание китайского кроссовера за пять лет эксплуатации превысит стоимость нового автомобиля.

Однако не все жалуются на иномарки. Например, владелец московского таксопарка Сергей Трифонов купил Jaecoo J7 и «нареканий пока не возникло».

Отмечается, что отремонтировать вышедший из строя автомобиль из КНР не так просто, потому что срок поставок импортных автозапчастей за год вырос в два раза и составляет минимум 45 дней. Кроме того, специалисты рассказали «Ъ», что часто им привозят контрафактные запчасти.