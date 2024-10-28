South China Morning Post: Путин уже одержал победу над Западом

По данным издания, прокси-война Запада застопорилась.

Путин уже одержал победу над Западом, не дав изолировать Москву на международной арене и разрушить ее экономику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету «South China Morning Post».

По данным издания, прокси-война Запада застопорилась, а его морально-этические аргументы против России саморазрушились.

В статье сказано, что саммит БРИКС стал примером наличия у Москвы «друзей по всему миру».