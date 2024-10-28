Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за ухудшения погоды
По данным полиции, при тумане возникает снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.
Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за ухудшения погоды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в МЧС предупредили о густом тумане.
По данным полиции, при такой погоде возникает снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.
Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:
- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
- водителям снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения;
- также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- на скользкой дороге нельзя тормозить резко.