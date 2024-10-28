Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за ухудшения погоды

По данным полиции, при тумане возникает снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.

Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за ухудшения погоды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в МЧС предупредили о густом тумане.

По данным полиции, при такой погоде возникает снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо: