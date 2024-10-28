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Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за ухудшения погоды
По данным полиции, при тумане возникает снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.

Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за ухудшения погоды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в МЧС предупредили о густом тумане.

По данным полиции, при такой погоде возникает снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

  • пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
  • водителям снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения;
  • также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
  • на скользкой дороге нельзя тормозить резко.