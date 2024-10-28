Рязанцы смогут увидеть «Бобровое суперлуние»

Луна появится на минимальном расстоянии от Земли в этом году — всего 357428 километров, что делает ее особенно яркой и крупной.

Рязанцы смогут увидеть «Бобровое суперлуние». Об этом сообщает «АиФ».

Отмечается, что явление произойдет в ночь с 15 на 16 ноября.

Луна появится на минимальном расстоянии от Земли в этом году — всего 357 428 километров, что делает ее особенно яркой и крупной.

Бобровая луна — редкое явление, получившее название из-за того, что в этот период бобры начинают обустраиваться на зиму в своих домах у реки и ручьев.