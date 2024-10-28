Рязанца осудили за комментарии в интернете
По данным следствия, мужчина разместил в интернете комментарии, содержащие заведомо ложную информацию о ВС России. После размещения указанные комментарии стали доступны для просмотра неограниченному кругу пользователей.
Рязанца осудили за комментарии в интернете. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, мужчина разместил в интернете комментарии, содержащие заведомо ложную информацию о ВС России. После размещения указанные комментарии стали доступны для просмотра неограниченному кругу пользователей.
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.
Суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.