Рязанца осудили за комментарии в интернете

По данным следствия, мужчина разместил в интернете комментарии, содержащие заведомо ложную информацию о ВС России. После размещения указанные комментарии стали доступны для просмотра неограниченному кругу пользователей.

Рязанца осудили за комментарии в интернете. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, мужчина разместил в интернете комментарии, содержащие заведомо ложную информацию о ВС России. После размещения указанные комментарии стали доступны для просмотра неограниченному кругу пользователей.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.