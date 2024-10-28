«Роскосмос» освободил большую полосу частот под связь 5G

«Роскосмос» освободил почти 300 МГц для мобильных операторов. Речь идет о диапазоне, который Международный союз электросвязи недавно определил под 5G.

«Роскосмос» освободил большую полосу частот под связь 5G. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщило РБК в своем Telegram-канале.

Как указано в публикации, «Роскосмос» освободил полосу почти в 300 МГц для мобильных операторов. Речь идет о диапазоне 6425-7125 МГц, который в конце 2023 года Международный союз электросвязи определил для развития сетей мобильной связи 5G в регионе, к которому относится Россия.

По словам начальника радиочастотного центра «Роскосмоса» Антона Степанова, госкорпорация не планирует использовать в нем полосу 6700-6925 МГц, переместив разработку спутниковых систем связи в другие части диапазона.

Уточняется, что возможность использования указанной полосы еще должна обсудить Госкомиссия по радиочастотам.

В посте также отмечается, что 5G позволяет обеспечить более высокую скорость передачи данных в сетях мобильной связи по сравнению с 4G, меньшее время задержки сигнала, меньший расход энергии батареи устройства.