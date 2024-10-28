На восьми рязанских улицах отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет из-за ремонтных работ.
На восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет из-за ремонтных работ.
До 13:00 по адресам:
- ул. Каширина 1 (ГБУ РО МФЦ Рязанской области), 1 (МБУ СШОР Единство), 1 (Минобразование Рязанской области), 1 (МКУ Техобеспечение), 1а, 4, 6 (ГБУ РО ГКБ № 8), 8;
- ул. Павлова 11, 11 корп.1, 11 корп.2, 13, 15, 15 корп.1, 17, 21а, 25 (МБУК Музей И.П. Павлова), 28 (МБДОУ Центр развития ребенка — детский сад № 32), 28а, 31, 33, 42а (МБДОУ Детский сад № 55), 46, 48, 50 (МБУК Музей И.П. Павлова), 52;
- Первомайский проспект 22б, 24 корп.1, 32, 34, 40, 40 корп.1;
- ул. Пожалостина 27 (МКУ Техобеспечение), 29, 33, 35а, 37, 41, 43, 44, 46, 48, 48а, 48б, 50, 52;
- ул. Семинарская 25, 27, 29, 33/45, 35, 35 корп.1, 41, 43, 46 (ГБУ ОКБ № 14), 48 (госпиталь)
До 17:00:
- 7-й Мервинский проезд 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (частный сектор);
- ул. Связи 7, 9, 10, 10 корп.1, 11 (МКУ Техобеспечение), 11а (МКУ Техобеспечение), 12, 12а, 13, 14 (МКУ Техобеспечение), 15, 17, 17 (ГАУ РО Издательство Пресса), 17а (МБОУ Школа № 38), 18, 19, 20, 22, 14а (Регион центрспас), 10 В (БТИ);
- ул. Соколовская 2б, 1 В.