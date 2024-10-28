На экс-начальника управления Минобороны завели новое уголовное дело

На экс-начальника управления Минобороны завели новое уголовное дело. Об этом сообщает URA.RU.

Генерал-майора Александра Оглоблина обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. По данным СК, он получил взятку на сумму свыше 10 миллионов рублей от Пермского телефонного завода «Телта».

Отмечается, что Оглоблин уже был приговорен в 2022 году к 4,5 года лишения свободы за хищение 1,6 миллиарда рублей при закупках систем связи для российской армии, однако в марте этого года его досрочно освободили. Сейчас суд взял Оглоблина под стражу, расследование уголовного дела продолжается.