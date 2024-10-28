Минтруда предложило продлить программу маткапитала до 2030 года

На продление программы маткапитала могут выделить дополнительно 2,7 трлн рублей, эти средства могут обеспечить 3,2 млн семей.

Минтруда предложило продлить программу маткапитала до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на продление программы маткапитала могут выделить дополнительно 2,7 трлн рублей, эти средства могут обеспечить 3,2 млн семей.

Напомним, в феврале продлить программу минимум до 2030 года предложил Путин.