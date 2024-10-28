Минобр высказался о запрете ношения никабов и хиджабов в школах Рязанской области

В комментариях под постом Павла Малкова рязанец поинтересовался, планируется ли ввести в Рязанской области ограничения на ношения в школах никабов и хиджабов. Он отметил, что аналогичный проект приняли во Владимирской области.

Минобр высказался о запрете ношения никабов и хиджабов в школах Рязанской области. Комментарий ведомства появился в соцсети.

В комментариях под постом Павла Малкова рязанец поинтересовался, планируется ли ввести в Рязанской области ограничения на ношения в школах никабов и хиджабов. Он отметил, что аналогичный проект приняли во Владимирской области.

Мужчине ответили представили регионального минобра. По их словам, в настоящее время в Рязанской области не планируют вводить какие-либо ограничения в школах на ношение одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося.