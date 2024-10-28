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Косметолог из Рязани извинилась перед участницей «Дома-2» за неудачную процедуру
Косметолог из Рязани первая написала девушке, извинилась и предложила оплатить процедуры по удалению шрамов.

Косметолог из Рязани извинилась перед участницей «Дома-2» за неудачную процедуру. Об этом сообщила Елена Хромина в понедельник, 28 октября, в своем Telegram-канале.

Косметолог из Рязани первая написала девушке, извинилась и предложила оплатить процедуры по удалению шрамов.

«Я понимаю, что ошибиться может каждый, а вот признать… Это достойно на самом деле. Я ее зауважала, не буду выставлять никакие ссылки и фамилии. Пусть останется пока между нами, раз уж решаем вопрос мирно. Я думаю, там урок усвоен», — написала Хромина.

Напомним, когда участница «Дома-2» была проездом в Рязани, местные косметологи предложили ей «чудодейственную» процедуру от шрамов, которая привела к обратному результату.

Фото: Telegram-канал «Хромина Хроника»