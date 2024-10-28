Компания «Лига-Флекс» получила первые результаты внедрения «бережливых» технологий

Благодаря участию в нацпроекте и помощи экспертов Регионального центра компетенции на предприятии проведена оптимизация линии по производству черных суперконцентратов для полимеров.

Фаза «Внедрение» завершает активную часть внедрения «бережливых» инструментов нацпроекта «Производительность труда». На итоговом совещании вместе с рабочей группой подвели итоги и обсудили дальнейшие шаги по тиражированию улучшений на другие участки предприятия.

Благодаря участию в нацпроекте и помощи экспертов Регионального центра компетенции на предприятии проведена оптимизация линии по производству черных суперконцентратов для полимеров.

Результаты проделанной работы: время производственного цикла и уровень незавершенного производства сократились на 10%, а выработка на одного сотрудника увеличилась на 11,62%. Эти достижения стали возможны благодаря внедрению мероприятий, направленных на эргономику рабочих мест, улучшение условий труда и реализацию рационализаторских предложений от сотрудников.

Напомним, «Лига-Флекс» специализируется на изготовлении суперконцентратов, красителей, модифицирующих добавок, меловых добавок, растворителей и картонных гильз.

Предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда» в мае 2024 года после того, как смогла улучшить свои показатели благодаря проекту «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области».