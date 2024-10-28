«АвтоВАЗ» модернизировал автомобили Lada Vesta Sportline
Отмечается, что машины получили систему курсовой устойчивости, боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений и другое.
«АвтоВАЗ» модернизировал автомобили Lada Vesta Sportline. Об этом пишет Газета. RU cо ссылкой на пресс-служба компании.
Отмечается, что машины получили систему курсовой устойчивости, боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камеру заднего вида с динамическими линиями траектории движения.
А также электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функцию отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом Auto.