36-летний рязанец незаконно зарегистрировал мигранта в своей квартире

Ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

36-летний рязанец незаконно зарегистрировал мигранта в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что рязанец фиктивно поставил на учет по месту своего проживания 30-летнего гражданина одной из стран Средней Азии.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.