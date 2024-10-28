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36-летний рязанец незаконно зарегистрировал мигранта в своей квартире
Ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

36-летний рязанец незаконно зарегистрировал мигранта в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что рязанец фиктивно поставил на учет по месту своего проживания 30-летнего гражданина одной из стран Средней Азии.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.