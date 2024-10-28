21-летний солдат-срочник Илья Киреев погиб в Курской области

21-летний солдат-срочник Илья Киреев погиб в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Его призвали на срочную службу в ноябре прошлого года в 234-й полк ВДВ в Пскове. В мае 2024-го года его вместе с другими срочниками направили в Курскую область строить блиндажи.

14 сентября он подорвался на мине в Глушковском районе, когда с другими солдатами отправился забирать погибших. Награжден орденом Мужества посмертно.

«Я отдала ребенка в армию для того, чтобы он сделал себе будущее. Имел военный билет. А мне привезли груз 200. Они уехали не воевать. Они уехали помогать строить. Почему не вывезли? Вопрос. Кто понесет ответственность?», — говорит мать погибшего.