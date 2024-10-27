В Санкт-Петербурге в массовом ДТП с автобусом пострадали 25 человек

В воскресенье, 27 октября, в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Петербургская полиция».

Информация о ДТП поступила в полицию в 09:31. Сотрудниками ГАИ установлено, что водитель автобуса «МАЗ» двигался по Невскому проспекту. При повороте на Лиговский проспект пассажирский транспорт столкнулся с автобусом «Волгобас» и автомобилями «Мерседес» и «Ситроен». Отмечается, что «МАЗ» проехал на запрещающий сигнал светофора.

По предварительной информации ГАИ, перед ДТП у водителя автобуса резко ухудшилось самочувствие.

Отмечается, что в результате столкновения 15 человек, в том числе двое детей, от госпитализации отказались. Десять человек доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку, все детали происшествия выясняются.