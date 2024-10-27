В Раде призвали как можно быстрее начать переговоры с Россией

По словам депутата Верховной рады Евгения Шевченко, переговорный процесс неминуем. Он считает, что киевскому режиму для получения наиболее выгодных условий требуются две основы: «наличие баланса» у сторон конфликта и «субъективное восприятие лиц» в отношении друг друга.

В Раде призвали как можно быстрее начать переговоры с Россией. Соответствующее сообщение написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

«Чем раньше они [переговоры. — прим.ред.] начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины», — написал депутат.

По его словам, переговорный процесс неминуем. Шевченко считает, что киевскому режиму для получения наиболее выгодных условий требуются две основы: «наличие баланса» у сторон конфликта и «субъективное восприятие лиц» в отношении друг друга.

Депутат отметил, что говорит не о доверии, а о «вопросе менталитетов» и того, как стороны воспринимают те или иные явления.