В Пителинском районе при пожаре в доме пострадал 33-летний мужчина

Информация о пожаре поступила в 22:30. Горел нежилой деревянный дом.

В субботу, 26 октября, в рабочем поселке Пителино произошел пожар в нежилом доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила в 22:30. Горел нежилой деревянный дом.

По данным ведомства, пострадал мужчина 1991 года рождения. Его госпитализировали. Отмечается, что огнем уничтожен жилой дом.

На место происшествия выезжали два пожарных автомобиля и три человека личного состава регионального ГУ МЧС.