В Пителинском районе при пожаре в доме пострадал 33-летний мужчина
Информация о пожаре поступила в 22:30. Горел нежилой деревянный дом.
В субботу, 26 октября, в рабочем поселке Пителино произошел пожар в нежилом доме. Об этом
Информация о пожаре поступила в 22:30. Горел нежилой деревянный дом.
По данным ведомства, пострадал мужчина 1991 года рождения. Его госпитализировали. Отмечается, что огнем уничтожен жилой дом.
На место происшествия выезжали два пожарных автомобиля и три человека личного состава регионального ГУ МЧС.