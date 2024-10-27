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В Иванове рязанец представился газовщиком и обокрал пенсионерку
Обвиняемый под видом сотрудника газовой службы незаконно проник в квартиру пожилой жительницы Иванова. Он сказал женщине, что нужно помыть газовые конфорки. После того, как пенсионерка отвлеклась, мужчина зашел в одну из комнат, украл 100 тысяч рублей и скрылся.

В Иванове 42-летний житель Рязанской области представился газовщиком и обокрал пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в марте 2024 года обвиняемый под видом сотрудника газовой службы незаконно проник в квартиру пожилой жительницы Иванова. Он сказал женщине, что нужно помыть газовые конфорки. После того, как пенсионерка отвлеклась, мужчина зашел в одну из комнат, украл 100 тысяч рублей и скрылся.

Прокуратура Ленинского района Иванова утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Рязанской области. Он обвиняется по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба).

Уголовное дело направили в суд Иванова. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.