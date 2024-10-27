Соцсети: в Шиловском районе произошло серьезное ДТП с погибшим
По словам автора поста, один человек погиб. Также есть пострадавшие. На месте происшествия работает полиция.
Около села Крутицы в Шиловском районе произошло серьезное ДТП. Об этом в воскресенье, 27 октября,
На опубликованных кадрах видно, что после ДТП два автомобиля получили серьезные механические повреждения. По словам автора поста, один человек погиб. Также есть пострадавшие. На месте происшествия работает полиция.
Официальной информации о произошедшем не поступало.
Фото: группа «Подслушано Шилово» во «ВКонтакте»