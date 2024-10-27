Соцсети: в Шиловском районе произошло серьезное ДТП с погибшим

По словам автора поста, один человек погиб. Также есть пострадавшие. На месте происшествия работает полиция.

Около села Крутицы в Шиловском районе произошло серьезное ДТП. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщили в группе «Подслушано Шилово» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что после ДТП два автомобиля получили серьезные механические повреждения. По словам автора поста, один человек погиб. Также есть пострадавшие. На месте происшествия работает полиция.

Официальной информации о произошедшем не поступало.

Фото: группа «Подслушано Шилово» во «ВКонтакте»