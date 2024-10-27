Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 27
10°
Пнд, 28
10°
Втр, 29
ЦБ USD 96.67 -0.07 26/10
ЦБ EUR 104.81 0.3 26/10
Нал. USD 95.20 / 96.70 26/10 16:20
Нал. EUR 103.00 / 104.55 26/10 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
3 045
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
5 761
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
7 947
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
8 045
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Саммит в Казани стал самым представительным в истории БРИКС
На этой неделе мировые СМИ проявили исключительное единодушие, рассказывая о прошедшем саммите БРИКС в Казани. Даже западная пресса не стала отрицать тот факт, что Россия стала площадкой для крупнейшего с момента начала конфликта с Украиной международного форума, что наглядно доказывает абсурдность заявлений недружественных стран об изоляции Москвы на мировой арене.

На этой неделе мировые СМИ проявили исключительное единодушие, рассказывая о прошедшем саммите БРИКС в Казани. Даже западная пресса не стала отрицать тот факт, что Россия стала площадкой для крупнейшего с момента начала конфликта с Украиной международного форума, что наглядно доказывает абсурдность заявлений недружественных стран об изоляции Москвы на мировой арене.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что в столицу Татарстана съехались делегации 36 государств и шести международных организаций. Можно смело утверждать, что саммит в Казани, который президент Владимир Путин назвал кульминацией российского представительства, стал самым представительным в истории БРИКС.

По итогам форума была принята итоговая декларация на 43 страницах, состоящая из 134 пунктов. В ней нашли отражение тема освобождения международных институтов от диктата Запада и проблема глобальной безопасности. Наибольшее внимание в документе уделено ситуации на Ближнем Востоке, Афганистане и Судане. Украинскому конфликту отведен всего один абзац, в котором говорится о том, что у членов БРИКС есть национальные позиции в отношении ситуации на Украине, все государства призывают действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН, пишет Ъ.

Фото: Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru