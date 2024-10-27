На этой неделе мировые СМИ проявили исключительное единодушие, рассказывая о прошедшем саммите БРИКС в Казани. Даже западная пресса
Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что в столицу Татарстана съехались делегации 36 государств и шести международных организаций. Можно смело утверждать, что саммит в Казани, который президент Владимир Путин
По итогам форума была принята итоговая декларация на 43 страницах, состоящая из 134 пунктов. В ней нашли отражение тема освобождения международных институтов от диктата Запада и проблема глобальной безопасности. Наибольшее внимание в документе уделено ситуации на Ближнем Востоке, Афганистане и Судане. Украинскому конфликту отведен всего один абзац, в котором говорится о том, что у членов БРИКС есть национальные позиции в отношении ситуации на Украине, все государства призывают действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН,