Рязанцам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Из-за Дня народного единства выходными будут 3 и 4 ноября — воскресенье и понедельник.

Рязанцам напомнили о шестидневной рабочей неделе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля.

Однако россияне все равно будут отдыхать два дня подряд. В связи с празднованием Дня народного единства выходными будут 3 и 4 ноября — воскресенье и понедельник.