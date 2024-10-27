Российские военные освободили Измайловку в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

Российские военные освободили Измайловку в ДНР. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

Также российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря ДНР.

Кроме того, ВС РФ отразили 11 контратак Украины.

По данным Минобороны ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, танк, два бронетранспортера Viking шведского производства, боевую машину, четыре автомобиля.