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Путин выразил надежду, что Запад услышал его слова об ударах вглубь России
Он добавил, что Минобороны думает над различными вариантами ответа на возможные дальнобойные удары по территории России, будет предлагать различные варианты.

Президент Владимир Путин надеется, что на Западе услышали его слова по поводу возможного разрешения Киеву наносить ракетные удары по территории России. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 27 октября, в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», — сказал президент России.

Он добавил, что Минобороны думает над различными вариантами ответа на возможные дальнобойные удары по территории России, будет предлагать различные варианты.