Потребность в водителях в Рязанской области выросла на 18 процентов

Ранее власти говорили об острой нехватке водителей на коммерческих маршрутах в Рязани. Позже водителям троллейбусов увеличили зарплаты.

Потребность в водителях в Рязанской области в 2024 году выросла на 18 процентов. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщило ТАСС.

По данным агентства, водители входят в тройку востребованных специалистов в России, наряду с менеджерами по продажам и продавцами. На их долю приходится пять процентов от всех вакансий.

Как уточнили в публикации, чаще всего работодатели искали кандидатов с правами категории В, реже — D.

Больше всего потребность в водителях выросла в 2024 году в Республике Саха (+66%). После идут Красноярский край (+28%), Приморский край (+26%), Санкт-Петербург (+25%), Москва (+20%), Амурская область (+19%) и Рязанская область (+18%).

Ранее рязанская мэрия говорила об острой нехватке водителей на коммерческих маршрутах. Позже водителям троллейбусов увеличили зарплаты.