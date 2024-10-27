Над российскими регионами за ночь уничтожили 51 украинский БПЛА

18 БПЛА перехватили над Тамбовской областью, 16 — над Белгородской областью. По четыре дрона сбили над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Три беспилотника уничтожили над Воронежской областью, один — над Курской областью. Также украинский дрон перехватили над акваторией Азовского моря.

Над российскими регионами ночью в воскресенье, 27 октября, уничтожили 51 украинский БПЛА. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны.

18 БПЛА перехватили над Тамбовской областью, 16 — над Белгородской областью. По четыре дрона сбили над Брянской, Липецкой и Орловской областями.

Три беспилотника уничтожили над Воронежской областью, один — над Курской областью. Также украинский дрон перехватили над акваторией Азовского моря.