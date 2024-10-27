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На заправке в Шилове нашли труп 61-летнего водителя
Водитель «ГАЗели» вечером в субботу, 26 октября, припарковался на АЗС в Шилове. Отмечается, что мужчина решил отдохнуть в автомобиле.

В Шилове на заправке обнаружен труп мужчины в машине. Об этом сообщило издание «МК в Рязани».

Как указано в публикации, водитель «ГАЗели» вечером в субботу, 26 октября, припарковался на АЗС в Шилове. Отмечается, что мужчина решил отдохнуть в автомобиле.

В воскресенье, 27 октября, сотрудники заправки подошли к машине и нашли труп. Уточняется, что двигатель автомобиля работал.

Следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК по Рязанской области Наталья Тюрина сообщила изданию, что проводится проверка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.