Стало известно, когда в Рязани выпадет снег

В ночь на пятницу, 1 ноября, в городе ожидается кратковременный снег. Столбики термометра опустятся до -1 градуса.

На следующей неделе в Рязани выпадет снег. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра РФ.

Согласно данным синоптиков, в ночь на пятницу, 1 ноября, в городе ожидается кратковременный снег. Столбики термометра опустятся до -1 градуса.

В ночь на субботу, 2 ноября, прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха составит +1 градус.

С 28 по 31 октября погода останется теплой. Температура днем будет колебаться от +8 до +9 градусов.

Ранее рязанцам рассказали о погоде на понедельник, 28 октября.