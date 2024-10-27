Минюст предложил продлить срок выплаты алиментов до 23 лет

Как указано в публикации, из-за нагрузки в вузах многие студенты не могут совмещать учебу с работой. Поэтому министерство предложило платить студентам-очникам алименты до 23 лет.

Минюст предложил платить алименты совершеннолетним до 23 лет, если они обучаются на очном отделении. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как указано в публикации, из-за нагрузки в вузах многие студенты не могут совмещать учебу с работой. Поэтому министерство предложило платить студентам-очникам алименты до 23 лет.

Уточняется, что совершеннолетние, которые уже окончили школу, смогут получать алименты до 1 сентября того года, в котором завершили обучение, если им не исполнилось 19 лет.