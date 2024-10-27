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Для россиян упростят подачу деклараций по НДФЛ
Минфин совместно с Федеральной налоговой службой готовит поправки в Налоговый кодекс. Они упростят подачу деклараций по НДФЛ при отчуждении недвижимого имущества и транспорта

Минфин вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) готовит поправки в Налоговый кодекс. Они упростят подачу деклараций по налогу на доходы физлиц при отчуждении недвижимого имущества и транспорта, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как указано в публикации, в случае принятия поправок россияне не будут самостоятельно заполнять такие декларации, ФНС будет рассчитывать налоги автоматически.

«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками и позволит значительно сократить трудозатраты сторон», — отметили в Минфине.