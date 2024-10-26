В Рязанском районе в ДТП пострадал 36-летний мотоциклист

Авария произошла в пятницу, 25 октября, около 17:30 на 204-м километре дороги М-5 «Урал».

В Рязанском районе в ДТП пострадал 36-летний мотоциклист. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Авария произошла в пятницу, 25 октября, около 17:30. В деревне Турлатово столкнулись Lada Granta и мотоцикл. За рулем легковушки был 37-летний рязанец. Мотоциклом управлял 36-летний житель Рязанского района.

Транспортные средства получили повреждения. Уточняется, что мотоциклиста госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

Ранее очевидцы сообщали, что на месте работала реанимация. Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке.

Фото ИД «Пресса» предоставил ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району