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В Рязанском районе полицейские раскрыли кражу с футбольной площадки
В дежурную часть обратился 39-летний житель поселка Мурмино и рассказал, что у него украли сотовый телефон, когда он был с ребенком на тренировке.

В Рязанском районе полицейские раскрыли кражу сотового телефона с футбольной площадки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале в субботу, 26 октября.

В дежурную часть обратился 39-летний житель поселка Мурмино и рассказал, что у него украли сотовый телефон, когда он был с ребенком на тренировке.

Полицейские выяснили, что мужчина привел своего сына на занятия по футболу и на время тренировки повесил сумку с телефоном возле игровой зоны. Когда занятие закончилось, он обнаружил, что телефона нет. Мужчина обратился в полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и предположили, что к хищению может быть причастна 50-летняя местная жительница.

Злоумышленницу разыскали и задержали. По данным полиции, подозреваемая заметила, что вещи оставлены без присмотра и украла телефон. Похищенное забрали.

Следователем ОМВД в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ей грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.