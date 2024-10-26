В Рязани семье погибшего в зоне СВО комбата вручили звезду Героя России

В музее истории Воздушно-десантных войск командира батальона 299-го полка ВДВ Максима Рыбакова посмертно наградили звездой Героя России.

В музее истории Воздушно-десантных войск семье погибшего в зоне СВО Максима Рыбакова вручили звезду Героя России. Об этом в субботу, 26 октября, сообщили «Рязанские ведомости».

Максим Рыбаков окончил Рязанское училище ВДВ в 2013 году. Он прошел путь от командира взвода до начальника штаба батальона 331 парашютно-десантного Костромского полка 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Принимал участие в боевых действиях в Сирии и на Украине.

2 февраля 2024 года Максим Рыбаков погиб, сдерживая наступление противника. Указом президента Владимира Путина за мужество и героизм мужчине присвоили звание Героя России.

В зале во время вручения присутствовали супруга погибшего, его мать, губернатор Павел Малков, начальник штаба, первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, генерал-лейтенант Анатолий Концевой, курсанты и офицеры РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова, юнармейцы.

Ранее сообщалось, что выпускник Рязанского училища ВДВ погиб на СВО, прикрывая отход подразделений.