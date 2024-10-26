В России подорожает икра до 20 процентов

Торговые сети стали массово получать уведомления о подорожании морепродуктов, рыбы и икры.

В России подорожает икра до 20 процентов. Об этом в субботу, 26 октября, сообщил РЕН. ТВ.

По данным телеканала, изменения на ценниках в рыбных отделах могут произойти в ближайшее время. Ожидаемый рост — в среднем на 15-20 процентов.

Отмечается, что торговые сети уже стали массово получать уведомления о подорожании морепродуктов, рыбы и икры. Кроме того, в оптовом сегменте заметили «огромную волну ценовых повышений».

Ранее стало известно, что в России вырастут цены на рыбу. Причиной стало подорожание логистики и упаковки, а также дефицит кадров.