В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из колонии

Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2. Об этом в субботу, 26 октября, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на поиске заключенных.

«Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников», — уточнил губернатор.

По данным Mash , пятеро сбежавших заключенных — граждане Узбекистана, шестой — Таджикистана. Мужчины осуждены за изнасилование и хранение наркотиков.

Как пишет Telegram-канал, заключенные выбрались через подкоп — его обнаружили сотрудники ФСИН во время утреннего обхода.

Кроме того, Mash публикует фото из личных дел предполагаемых преступников.