Срок следствия по делу о подрыве железной дороги под Рязанью продлили

Срок предварительного следствия по уголовному делу гражданина России и Италии Руслана Сидики*, которого обвиняют в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины, продлен до конца ноября.

Срок предварительного следствия по уголовному делу гражданина России и Италии Руслана Сидики*, которого обвиняют в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, продлили. Об этом в субботу, 26 октября, сообщил его адвокат Игорь Поповский РИА «Новости».

Срок продлили до 30 ноября.

Ранее до такой же даты Басманный суд Москвы продлил Сидики* содержание под стражей. Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов