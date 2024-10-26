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Федерального журналиста удивили революционные названия улиц в Скопине
«Какое-то полное собрание революционных героев. От Владимира Ленина, у которого, как водится, и площадь, и улица, и памятник до его супруги и соратницы Надежды Константиновны Крупской — у нее улица, проезд и переулок. А еще улицы Михаила Калинина, Николая Щорса, Моисея Урицкого, Василия Чапаева и других», — сказал Воронков.

Обозреватель Петр Воронков рассказал на радио «Ъ FM» о Скопине. Его удивили революционные названия улиц в городе.

«Какое-то полное собрание революционных героев. От Владимира Ленина, у которого, как водится, и площадь, и улица, и памятник до его супруги и соратницы Надежды Константиновны Крупской — у нее улица, проезд и переулок. А еще улицы Михаила Калинина, Николая Щорса, Моисея Урицкого, Василия Чапаева и других», — сказал Воронков.

Он отметил, что обычно спокойно реагирует на такие названия улиц, но «здесь явный перебор». «И ни одного, по-моему, имени из прославленных местных умельцев. Хорошо, если ошибаюсь, ведь Скопин еще часто называют городом гончаров», — отметил Воронков.

Также обозреватель обратил внимание на герб города, уточнив, что с ним не раз случались казусы: российские художники не знали, как выглядит скопа, поэтому птица выходила похожей то на цаплю, то на лебедя.

«Зато местные гончары изображали ее в своих поделках максимально точно, образ гербовой птицы любим ими до сих пор», — заключил Воронков.

Фото: скриншот из видео группы «Администрация города Скопина» во «ВКонтакте»