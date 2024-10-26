Российские военные освободили Александрополь в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Александрополь в ДНР.

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Александрополь в ДНР. Об этом в субботу, 26 октября, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Как указано в публикации, ВС РФ поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы.

Отмечается, что Украина потеряла свыше 740 военнослужащих, две боевые бронемашины, четыре автомобиля. Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.