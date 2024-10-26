Российские десантники уничтожили под Херсоном западное орудие ВСУ

Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» уничтожил западное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» уничтожил западное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в субботу, 26 октября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Как указано в публикации, разведка с помощью БПЛА обнаружила замаскированное западное орудие с находившимся рядом расчетом.

После получения данных артиллеристы-десантники с помощью орудия 2А65 «Мста-Б» нанесли огневое поражение ВСУ. Так, российская группировка войск «Днепр» уничтожила орудие украинских войск западного производства вместе с расчетом.