Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 26
Вск, 27
Пнд, 28
11°
ЦБ USD 96.67 -0.07 26/10
ЦБ EUR 104.81 0.3 26/10
Нал. USD 96.25 / 96.55 26/10 09:00
Нал. EUR 103.17 / 104.55 26/10 09:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
Вчера 13:03
1 442
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
4 143
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
6 282
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
6 663
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Российские десантники уничтожили под Херсоном западное орудие ВСУ
Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» уничтожил западное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» уничтожил западное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в субботу, 26 октября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Как указано в публикации, разведка с помощью БПЛА обнаружила замаскированное западное орудие с находившимся рядом расчетом.

После получения данных артиллеристы-десантники с помощью орудия 2А65 «Мста-Б» нанесли огневое поражение ВСУ. Так, российская группировка войск «Днепр» уничтожила орудие украинских войск западного производства вместе с расчетом.