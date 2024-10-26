Малков посетил турнир по единоборству памяти кавалера ордена Мужества Тарасюка

В субботу, 26 октября, в Академии единоборств состоялось открытие турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти мастера спорта России, кавалера ордена Мужества Александра Тарасюка.

В субботу, 26 октября, в Академии единоборств состоялось открытие турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти мастера спорта России, кавалера ордена Мужества Александра Тарасюка. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В соревнованиях, которые продлятся два дня, участвуют более 350 спортсменов из 17 регионов России и Республики Беларусь. Они проходят в трех юношеских возрастных группах и одной взрослой. Финальные поединки начнутся 27 октября в 11.00.

Глава региона посетил турнир по приглашению одного из участников встречи с отцами, которая прошла накануне в правительстве Рязанской области. Участников и гостей соревнований приветствовал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил важность увековечения памяти о Героях Отечества, в том числе в рамках проведения спортивных соревнований. Малков пожелал участникам достойных соперников и ярких поединков.

В церемонии участвовали заместитель министра физической культуры и спорта региона Виталий Шабанов, зампредседателя Ассоциации ветеранов СВО Рязанской области, участник спецоперации, кавалер двух орденов Мужества гвардии капитан Егор Пахомов, родственники Тарасюка, сослуживцы, представители общественных организаций, спортсмены, тренеры, судьи.

Александр Тарасюк родился в Рязани. Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи. Находясь на службе в рядах Вооруженных Сил РФ, не раз с успехом выполнял задания, связанные с риском для жизни. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в воинской службе» I, II и III степени, «За возвращение Крыма», «Участнику военной операции в Сирии».

Тарасюк погиб при выполнении боевой задачи 13 ноября 2020 года. Он посмертно награжден орденом Мужества.19:04