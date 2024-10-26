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Эксперт предупредил об опасности подключения к USB-портам в общественных местах
Когда пользователь подключает к USB-портам в общественных местах свой смартфон, возникает риск, что мошенники установят вредоносные программы

Эксперт предупредил об опасности подключения к USB-портам [в том числе к зарядкам — прим. ред.] в общественных местах. Об этом в субботу, 26 октября, RT сообщил технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.

По его словам, когда пользователь в общественных местах подключает смартфон к USB-портам, возникает риск, что мошенники установят вредоносные программы и украдут с гаджета личные данные пользователя.

Осторожность стоит проявить, если зарядное устройство запрашивает сопряжение с гаджетом для передачи данных, сказал эксперт.

Помимо этого, злоумышленники могут украсть данные со смартфона через кабель обычной зарядки, если в него был встроен USB-накопитель. «Внимательными стоит быть, если провод в общественном месте выходит из стойки или столба и совсем не видно, куда он уходит», — предупредил эксперт.

Казаков призвал россиян относиться к зарядным станциям или зарядке в общественных местах внимательней.