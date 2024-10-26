Двоих сбежавших из липецкой колонии заключенных задержали в Тамбовской области

Двоих сбежавших из липецкой ИК № 2 заключенных задержали в Тамбовской области. Об этом в субботу, 26 октября, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Mash опубликовал момент задержания сбежавших. Отмечается, что они оказывали сопротивление.

«Сотрудники выследили мужчин в спортивных костюмах и задержали. Еще двое подельников успели скрыться, их ищут по окрестностям», — говорится в посте.

Напомним, в Липецкой области шестеро заключенных сбежали из колонии. Сообщалось, что пятеро мужчин — граждане Узбекистана, шестой — Таджикистана.