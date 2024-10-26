45-летний рязанец фиктивно прописал у себя дома мигранта

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

45-летний рязанец фиктивно прописал у себя дома мигранта. Об этом в субботу, 26 октября, сообщили в Telegram-канале региональной полиции.

Полицейские совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции установили, что 45-летний рязанец причастен к фиктивной постановке на учет по своему месту жительства 23-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Фактически он проживал в другом месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.