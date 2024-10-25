Заместителя главврача одной из рязанских клиник осудят за превышение полномочий
По данным следствия, подозреваемый, исполняя обязанности главного врача медицинского учреждения, с целью получения премии, поручил подчиненным, неосведомленным о его намерениях, внести в официальные документы заведомо ложные сведения о прохождении диспансеризации 15 пациентами учреждения.
Заместителя главврача одной из рязанских клиник осудят за превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.
По данным следствия, подозреваемый, исполняя обязанности главного врача медицинского учреждения, с целью получения премии, поручил подчиненным, неосведомленным о его намерениях, внести в официальные документы заведомо ложные сведения о прохождении диспансеризации 15 пациентами учреждения.
В результате были существенно нарушены права и законные интересы граждан в области охраны здоровья, а также подорван авторитет медицинского учреждения.
Уголовное дело направили в суд.